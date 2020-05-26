، من الخليج إلى أوروبا وآسيا.. هكذا ينفض العالم جدار عزلة "كورونا" ويكسر قيودها ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس البرازيلي المناهض للاحترازات اختلط بالحشود بلا كمامة وحمل طفلًا على كتفَيْه

بدأ العالم في تنفس الصُّعَداء والخروج من العزلة التي فرضها على نفسه مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد؛ حيث شرعت دولٌ عدّةٌ في تخفيف القيود والاتجاه إلى فتح الحدود وإعادة الأنشطة الاقتصادية والسياحية، مع الأخذ في الاعتبار الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتبعة.

الإمارات

ففي الإمارات أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، بدء استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة بدءًا من رابع أيام عيد الفطر.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن الحركة الاقتصادية ستكون متاحة في دبي بدءًا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 11 ليلًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

وبموجب القرار سيعود العمل إلى طبيعته من الساعة 6 صباحًا إلى 11 مساء في متاجر التجزئة والجملة والمطار (للسفر من دبي وترانزيت فقط) والعيادات (شاملة الأنف والأذن والحنجرة مع توسيع العمليات الاختيارات التي لا تزيد على ساعتين ونصف).

الكويت

وفي الكويت قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، يوم أمس الاثنين: إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارًا من 10 إلى 30 مايو/ أيار للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء: إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيًّا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

ووفق "رويترز": أضاف أن السلطات قررت "عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليًّا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

وقال وزير الداخلية: إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 31 مايو سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

أما في أوروبا فقد تعالت الأصوات المنادية بإعادة فتح الحدود، كما عاد الإسبان إلى الشواطئ، والإيطاليون إلى أحواض السباحة، مع استمرار خروج القارّة من العزل بعد أسابيع من الشلل جراء انتشار كورونا الذي أودى بحياة 345 ألف شخص في العالم.

إسبانيا

في مدريد، تنفّس السكان الصُّعَداء؛ فبعد خضوعهم لتدابير عزل هي الأكثر صرامة في العالم لمواجهة الوباء الذي ظهر في الصين أواخر العام 2019، استفاد سكان العاصمة الإسبانية من أول إجراء لتخفيف الإغلاق مع إعادة فتح أرصفة المقاهي والمطاعم والمساحات الخضراء.

ومنذ ساعات الفجر هرع عدد كبير من سكان مدريد إلى حديقة ريتيرو التي فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ ستّة أسابيع.

إيطاليا

من جهتها تجاوزت إيطاليا مرحلة جديدة من رفع القيود، مع إعادة فتح الصالات الرياضية وأحواض السباحة، بعد أسبوع من إعادة فتح المطاعم.

آيسلندا

وفي آيسلندا بدأت بعض أماكن الترفيه والقاعات الرياضية معاودة العمل أمس، وهو أمر نادر في أوروبا في الوقت الحالي، وفي الصباح تمكّن الرياضيون أيضًا من العودة إلى صالات الرياضة.

اليونان

ولم تكن اليونان هي الأخرى بعيدة عن ذلك؛ حيث عادت الباحات الخارجية للمطاعم والمقاهي إلى استقبال الزبائن من جديد، قبل أسبوع من الموعد المحدّد لدعم قطاع المطاعم قبل عودة السيّاح منتصف يونيو.

ألمانيا

تمكنت معظم مطاعم ألمانيا هي الأخرى من معاودة العمل، فضلًا عن بعض الفنادق في المناطق السياحية، ووفق تقرير نشرته اليوم بوابة العين الإماراتية، فقد أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إلغاء تحذيرها من السفر السياحي لأنحاء العالم اعتبارًا من 15 يونيو المقبل بالنسبة لـ31 دولة أوروبية، إذا سمحت التطورات المقبلة لجائحة كورونا بذلك.



المملكة المتحدة

وتنوي المملكة المتحدة، البلد الثاني الأكثر تضررًا مع نحو 37 ألف وفاة، البدء برفع تدابير الإغلاق في الأول من يونيو، مع إعادة فتح جزئية للمدارس.

روسيا

وفي الوقت الذي تستعدّ فيه روسيا للخروج من عزلة كورونا، سجل رئيسها فلاديمير بوتين ظهورًا نادرًا في الكرملين، وأُعلن عن شفاء المتحدث باسمه من الوباء.

اليابان

كما أعلنت اليابان رفع حال الطوارئ التي كانت لا تزال سارية في طوكيو بهدف السماح بإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في ثالث قوة اقتصادية في العالم.

الهند

وفي الهند استؤنفت الرحلات الداخلية بعد حظر استمرّ شهرين، لكن بشكل جزئي وفي ظل بعض الارتباك، مع إلغاء عدد منها في اللحظة الأخيرة.

إيران

من جهتها أعادت إيران البلد الأكثر تضررًا بالوباء في الشرق الأوسط، الاثنين، فتح المزارات الشيعية الرئيسة، وخصوصًا في مدينتَيْ قم ومشهد.

البرازيل

وتبدو البرازيل الدولة الأكثر تضررًا في قارة أمريكا الجنوبية مع أكثر من 22600 وفاة، ورغم ذلك لم يتردّد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، المناهض لتدابير العزل والتباعد الاجتماعي، في الاختلاط بحشود من الأنصار بدون وضع كمامة، فصافح العديد منهم وحتى حمل طفلًا على كتفيه.

واقتصاديًّا: تستعدّ العديد من شركات الطيران العالمية للتعافي من تداعيات كورونا بعد استئناف أنشطة النقل الجوي تدريجيًّا خلال الفترة الماضية، بعد أسابيع طويلة من التوقف الإجباري لمنع تفشي الوباء.فيروس كورونا الجديد