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سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الثلاثاء، 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343.
ووفق "رويترز"، أضافت الوزارة أن هذا العدد الأقل من الحالات يوم الثلاثاء؛ يرجع لأسباب منها إجراء عدد أقل من الفحوص.فيروس كورونا الجديد
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 11:32 AM
عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 32343سنغافورة تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا
سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الثلاثاء، 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343.
ووفق "رويترز"، أضافت الوزارة أن هذا العدد الأقل من الحالات يوم الثلاثاء؛ يرجع لأسباب منها إجراء عدد أقل من الفحوص.
، سنغافورة تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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