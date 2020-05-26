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سنغافورة تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 32343

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الثلاثاء، 383 إصابة جديدة بفيروس المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343.

ووفق "رويترز"، أضافت الوزارة أن هذا العدد الأقل من الحالات يوم الثلاثاء؛ يرجع لأسباب منها إجراء عدد أقل من الفحوص.فيروس كورونا الجديد

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 11:32 AM

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عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 32343

سنغافورة تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الثلاثاء، 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343.

ووفق "رويترز"، أضافت الوزارة أن هذا العدد الأقل من الحالات يوم الثلاثاء؛ يرجع لأسباب منها إجراء عدد أقل من الفحوص.

الكلمات المفتاحية

، سنغافورة تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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