شكرا لمتابعة خبر عن مقيم سوري يسئ للمملكة وشعبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أساء مقيم سوري يعمل بإحدى الشركات الخاصة، إلى المملكة وشعبها، متبجحا على ولاة الأمر.

وأظهرت عدد من تغريدت المقيم المسئ كم الحقد والكراهية للمملكة، على الرغم من تواجده بها وما وصل إليه من مناصب، وعلى الرغم من اعترافه بأنه يعيش الآن بأمنها.

وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا المقيم، مناشدين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتدخل.