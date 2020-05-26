أمطار رعدية على مناطق المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة عسير كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





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