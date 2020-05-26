︎ .

‏???? | رغم قوة الحملات الحربية التي أرسلتها الدولة العثمانية البائدة لإخضاع عسير لسيادتها، إلا أن المنطقة كانت عسيرة على الأتراك وقد اصطدمت بشجاعة وبطولات كبيرة.. فإلى ماذا انتهت الأمور هناك؟ وما تفاصيل حادثة طعن المدعو رديف باشا التي أدت إلى مقتله مسمومًا؟ هنا التفاصيل ????????





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسير عسرة على الأتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.