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‏خطوات ‎#المملكة في توطين الصناعات العسكرية وصولاً إلى الهدف المنشود لرؤية 2030 بتوطين مايزيد على 50٪ من الإنفاق العسكري





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