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*بشائر الخير هلت* ????????❤️

صبرنا ونلنا، ابتعدنا وسنقترب قريبًا.. بفضل الله الكبير ثم بفضل قيادة دفعت الغالي والنفيس لحمايتنا وحكومة عملت الكثير من أجلنا ????????????

???? طائرات جابت العالم لتعود بالمواطنين ✈️

???? ضحت بالاقتصاد من اجل سلامتنا ????

???? واجبنا اليوم وكل يوم *سهل جدًا*

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*تباعدوا فالحل هو التباعد الاجتماعي* ????????‍♂️????????‍♀️

*احرص على غسل يديك باستمرار* ????

*لا تخرج من دون الكمام والقفاز* ????

*وتذكر:*

*تطبيق توكلنا* في خدمتك لقضاء احتياجاتك الضرورية ومواعيدك الطارئة ومتابعة كل مستجدات الفيروس وغيرها من الخدمات التي لن تتوقف ????????

اللهم لك الحمد حمداً تستديم به النعم

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‏شكراً لخادم الحرميين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة على اتخاذ افضل التدابير الوقائية لمواجهة ⁧‫فايروس كورونا‬⁩

‏وشكراً لرجال امننا البواسل

‏وشكراً لابطال الصحة

‏شكراً لكل من سهر لخدمة هذه البلاد من جميع قطاعات الدولة

‏عظيمة هي ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩????????????

