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*بشائر الخير هلت* ????????❤️
صبرنا ونلنا، ابتعدنا وسنقترب قريبًا.. بفضل الله الكبير ثم بفضل قيادة دفعت الغالي والنفيس لحمايتنا وحكومة عملت الكثير من أجلنا ????????????
???? طائرات جابت العالم لتعود بالمواطنين ✈️
???? ضحت بالاقتصاد من اجل سلامتنا ????
???? واجبنا اليوم وكل يوم *سهل جدًا*
*تباعدوا فالحل هو التباعد الاجتماعي* ????????♂️????????♀️
*احرص على غسل يديك باستمرار* ????
*لا تخرج من دون الكمام والقفاز* ????
*وتذكر:*
*تطبيق توكلنا* في خدمتك لقضاء احتياجاتك الضرورية ومواعيدك الطارئة ومتابعة كل مستجدات الفيروس وغيرها من الخدمات التي لن تتوقف ????????
اللهم لك الحمد حمداً تستديم به النعم
شكراً لخادم الحرميين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة على اتخاذ افضل التدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا
وشكراً لرجال امننا البواسل
وشكراً لابطال الصحة
شكراً لكل من سهر لخدمة هذه البلاد من جميع قطاعات الدولة
عظيمة هي المملكة العربية السعودية????????????
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