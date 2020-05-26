شاهد.. طفلة بالباحة ترفض مصافحة مذيع على الهواء بسبب “كورونا”

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رفضت طفلة صغيرة بالباحة، في تصرف عفوي، مصافحة مذيع بقناة “السعودية”؛ بسبب تخوفها من فيروس “كورونا”. Advertisements وظهرت الطفلة في تقرير تلفزيوني للقناة حول كيفية قضاء الأسر بالباحة عيد الفطر المبارك؛ حيث طلب منها المُذيع مصافحته لكنها رفضت. وسأل المذيع الطفلة حول سبب رفضها مصافحته، لترد عليه بشكل عفوي بأن السبب “كورونا”. وأشادت القناة عبر صفحتها على “تويتر”، بتصرف الطفلة، قائلةً: “تصرف سليم من أحد الأطفال يدل على وعي المجتمع بتطبيق توصيات التباعد الاجتماعي”.





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