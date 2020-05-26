متحدث “التجارة” يدعو الأسر المُنتجة والمتاجر الإلكترونية إلى صناعة وبيع الكمامات القماشية

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دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الأسر المُنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة إلى صناعة الكمامات القماشية وبيعها. وقال الحسين في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إنه مع الطلب المتنامي على الكمامات خلال الفترة المقبلة، هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة في صناعة الكمامات القماشية وبيعها. ونشر متحدث “التجارة”..، مقطع فيديو يُظهر كيفية صناعة الكمامات القماشية في المنزل بطريقة بسيطة وصحيحة.





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