أكد وجود تنسيق مع الداخلية

أعلن تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، حدوث خلل ببنيته التحتية.

وقال التطبيق، عبر «تويتر»: «عزيزي مستخدم تطبيق توكلنا نفيدكم بأنه حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداء من الساعة ١١:٣٠ صباح هذا اليوم؛ ما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين»، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق «توكلنا» يعلن حدوث خلل ببنيته التحتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.