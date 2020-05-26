السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 يضرب شمال ليفين بنيوزيلندا



ولنغتون 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم منطقة شمال ليفين بنيوزيلندا.

وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أن الزلزال وقع عند الساعة 12:34 مساء، بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 33 كم، وعلى بعد 30 كم شمال غربي ليفين.

وبحسب أنباء أولية أنه لم تقع خسائر بشرية أو أضرار مادية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان زلزال بقوة 5.8 درجة ضرب أمس العاصمة ولنغتون.

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09:45ت م

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