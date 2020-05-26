السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء .

// انتهى //

09:05ت م

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