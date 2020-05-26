السعودية اليوم / الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أعلنت الصين تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس

وما يزال 81 مريضا في المستشفيات إلى جانب 408 أشخاص في العزل تحت الملاحظة إما للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

وسجلت الصين بشكل إجمالي 4634 وفاة بفيروس كورونا من بين 82 ألفا و992 حالة إصابة سجلتها البلاد.

// انتهى //

07:04ت م

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بكين 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلنت الصين تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جميعها لمواطنين صينيين عائدين من الخارج.وما يزال 81 مريضا في المستشفيات إلى جانب 408 أشخاص في العزل تحت الملاحظة إما للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.وسجلت الصين بشكل إجمالي 4634 وفاة بفيروس كورونا من بين 82 ألفا و992 حالة إصابة سجلتها البلاد.// انتهى //07:04ت م0011

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