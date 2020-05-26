السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة



سيئول 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا حالتي وفاة إضافيتين.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.

// انتهى //

06:22ت م

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سيئول 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا حالتي وفاة إضافيتين.ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.// انتهى //06:22ت م0010

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