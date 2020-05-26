اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية



طوكيو 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 39ر455 نقطة أو ما يعادل 20ر2% ليصل إلى 04ر21197 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 59ر23 نقطة، أو57ر1%، ليصل إلى 79ر1525 نقطة.

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06:15ت م

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