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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.
ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-26
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.
ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:39 AM
قال: كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجّلة زاد بواقع 45 وفاة إلى 3302
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.
ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.
، روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002 ،
المصدر : الخليج 365
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