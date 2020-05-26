، لم يثبت فعالية.. اليابان تؤجل الموافقة على عقار "أفيجان" لعلاج كورونا ،

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أرجأت اليابان، الثلاثاء، الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" المضاد لعلاج فيروس كورونا، طبقًا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو).
وأوضحت الوكالة أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تُثبت فعالية كافية لذلك العقار.
وكانت الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في مايو الجاري. وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر يونيو المقبل في عدة منشآت طبية.
كانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد لعلاج المرضى المصابين بكورونا إذا ثبت أنه فعال.
وحتى مساء الاثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة بفيروس كورونا و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.اليابان فيروس كورونا الجديد
لم يثبت فعالية.. اليابان تؤجل الموافقة على عقار "أفيجان" لعلاج كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-26
أرجأت اليابان، الثلاثاء، الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" المضاد لعلاج فيروس كورونا، طبقًا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو).
وأوضحت الوكالة أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تُثبت فعالية كافية لذلك العقار.
وكانت الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في مايو الجاري. وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر يونيو المقبل في عدة منشآت طبية.
كانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد لعلاج المرضى المصابين بكورونا إذا ثبت أنه فعال.
وحتى مساء الاثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة بفيروس كورونا و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:16 AM
قالت: ستتواصل التجارب السريرية عليه في يونيو المقبل بعدة منشآت طبية
أرجأت اليابان، الثلاثاء، الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" المضاد لعلاج فيروس كورونا، طبقًا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو).
وأوضحت الوكالة أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تُثبت فعالية كافية لذلك العقار.
وكانت الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في مايو الجاري. وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر يونيو المقبل في عدة منشآت طبية.
كانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد لعلاج المرضى المصابين بكورونا إذا ثبت أنه فعال.
وحتى مساء الاثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة بفيروس كورونا و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.
، لم يثبت فعالية.. اليابان تؤجل الموافقة على عقار "أفيجان" لعلاج كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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