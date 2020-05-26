، بأسرع وقت ممكن.. فرنسا وألمانيا تدعوان لإعادة فتح الحدود بين دول أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - برلين تعتزم إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة من 15 يونيو

دعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني، الثلاثاء، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية "بأسرع وقت ممكن"، بعد أسابيع من الإغلاق الهادف؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الفرنسي ريشار فيران والألماني وولفغانغ شوبل في إعلان مشترك، أنه "على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شنغن حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك".

و"فيران" عضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي "الجمهورية إلى الأمام"، أما شوبل فهو من الشخصيات النافذة في حزب المستشارة أنغيلا ميركل المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وأكدا في الوثيقة: "كان لإغلاق الحدود الفرنسية الألمانية أصلًا نتائج قوية، تتعدى المنطقة الحدودية وتلقي بثقلها خصوصًا على تصور العلاقة الفرنسية الألمانية"؛ داعيان إلى "تحرك سريع".

ووفق "سكاي نيوز"، نُشر النص بعد يومين من اجتماع للجنة الفرنسية الألمانية البرلمانية، وهي منصة جديدة تجمع بين البرلمانيين، أُنشئت لتعزيز العلاقات بين البلدين، ومخصصة لدراسة تداعيات وباء "كوفيد 19" في أوروبا.

ويُفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن تُفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتبارًا من منتصف يونيو؛ لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الألمانية: إن برلين تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارًا من 15 يونيو المقبل، إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.

وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء، الأربعاء، أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد لكن تنتمي لمنطقة شنغن مفتوحة الحدود، وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وفي 18 مايو، قال وزير الخارجية هايكو ماس: إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج، الذي يستمر حتى 15 يونيو.فيروس كورونا الجديد