، جدة.. انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة ،

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تمكنت فِرَق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، من انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة بجدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١، تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (02:37) من صباح اليوم عن سقوط طفل بخزان مياه.
وأضاف القرني: على الفور جرى تحريك فِرَق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع؛ اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سعودي الجنسية بخزان مياه تبلغ أبعاده ٤×٤م وبعمق ٣م تقريبًا، وله غطاء حديدي غير موصد يقع في ممر المنزل؛
مشيرًا إلى أنه تم انتشال الطفل من قِبَل فِرَق الإنقاذ المائي، وكانت حالته حرجة وتم نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر؛ لكنه فارَقَ الحياة بعد وصوله المستشفى؛ سائلًا الله أن يتغمده برحمته.
وأهاب القرني بضرورة توفير جميع وسائل السلامة بالمنزل، والتأكد من إزالة كل مسببات الخطورة وعدم ترك الأطفال بمفردهم بدون رقابة.
الدفاع المدني جدة
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:59 AM
نُقِل عن طريق فِرَق الهلال الأحمر وتوفي بعد وصوله للمستشفىجدة.. انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة
تمكنت فِرَق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، من انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة بجدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١، تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (02:37) من صباح اليوم عن سقوط طفل بخزان مياه.
وأضاف القرني: على الفور جرى تحريك فِرَق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع؛ اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سعودي الجنسية بخزان مياه تبلغ أبعاده ٤×٤م وبعمق ٣م تقريبًا، وله غطاء حديدي غير موصد يقع في ممر المنزل؛
مشيرًا إلى أنه تم انتشال الطفل من قِبَل فِرَق الإنقاذ المائي، وكانت حالته حرجة وتم نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر؛ لكنه فارَقَ الحياة بعد وصوله المستشفى؛ سائلًا الله أن يتغمده برحمته.
وأهاب القرني بضرورة توفير جميع وسائل السلامة بالمنزل، والتأكد من إزالة كل مسببات الخطورة وعدم ترك الأطفال بمفردهم بدون رقابة.
، جدة.. انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة ،
المصدر : الخليج 365
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