محمد بن مسعود - الدمام - تحدث عن أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات ورياح نشطة توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات. وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء ثالث أيام #عيد_الفطر أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة (بما فيها الطائف) والباحة وعسير وجازان تمتد شرقها وجنوب غرب القصيم وشرق وجنوب المدينة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار".حالة الطقس الأرصاد 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:56 AM تحدث عن أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات ورياح نشطة Advertisements برد وهطولات وغبار بهذه المناطق.. "أجواء ثالث أيام العيد" بتوقيع "الحصيني" برد وهطولات وغبار بهذه المناطق.. "أجواء ثالث أيام العيد" بتوقيع "الحصيني" توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات. وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء ثالث أيام #عيد_الفطر أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة (بما فيها الطائف) والباحة وعسير وجازان تمتد شرقها وجنوب غرب القصيم وشرق وجنوب المدينة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار". الكلمات المفتاحية ، برد وهطولات وغبار بهذه المناطق.. "أجواء ثالث أيام العيد" بتوقيع "الحصيني" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برد وهطولات وغبار بهذه المناطق.. "أجواء ثالث أيام العيد" بتوقيع "الحصيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.