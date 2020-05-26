محمد بن مسعود - الدمام - يتجاوز إجمالي الإصابات 11 ألفًا والوفيات تصل إلى 269 سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء. وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين. ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية: 19 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-26 سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء. وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين. Advertisements ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة. 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:25 AM يتجاوز إجمالي الإصابات 11 ألفًا والوفيات تصل إلى 269 يتجاوز إجمالي الإصابات 11 ألفًا والوفيات تصل إلى 269 سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء. وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين. ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة. ، كوريا الجنوبية: 19 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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