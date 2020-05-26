السديس: الأوامر الملكية حكيمة ومدروسة تدل على وعي المجتمع 

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في رفع الإجراءات الاحترازية تدريجيا.
وقال الشيخ السديس إن الأوامر الملكية الكريمة في رفع الإجراءات الاحترازية، لم تأت إلا بعد دراسة للحالة الراهنة بعد أن اكتسب المواطنون والمقيمون الوعي الكافي في كيفية الوقاية من هذه الجائحة.
كما أن أمر عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في المملكة جاء بعد ارتفاع حالات التعافي من هذا الفايروس ووعي المواطنين والمقيمين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على حياة الناس.
وأضاف السديس: على الجميع الامتثال بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي وأخذ التدابير الوقائية اللازمة.
كما أشاد بأمر عودة المصلين إلى أداء الصلاة في المساجد فيما عدا مكة المكرمة، وذكر بأنها نعمة عظيمة توجب شكر الله على العودة إلى الصلاة في بيوت الله بعد أن كانوا يؤدونها في منازلهم.
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