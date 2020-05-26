شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: "بعد الأخبار المفرحة أدعو لتغيير طريقتنا في السلام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، إلى تطبيق اقتراح الأمير نواف بن فيصل، بتغيير طرق السلام على الأشخاص، وذلك في أعقاب القرارت الجديدة التي صدرت بتغيير أوقات السماح بالتجول وعودة الصلاة بالمساجد وغيرها.

وكان الأمير نواف قد أشار إلى أن المقصود بالسلام هو إلقاء التحية وليس بشرط المصافحة والعناق والتقبيل.

واقترح الأمير نواف الاكتفاء بأفضل الكلام بالسلام وليس بالمصافحة والملامسة بأي طريقة، وأن يصبح ذلك عرفا لتجنب الإصابة بأي فيروسات وليس كورونا فقط.