شكرا لمتابعة خبر عن السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت الموافقة الكريمة، على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتستمر إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

كما تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.