شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تصرف مفاجئ من طفلة بعدما مد مذيع يده لمصافحتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):فاجأت طفلة صغيرة بالباحة، مذيع القناة السعودية، برفض طلبه لمصافحتها، بسبب تخوفها من فيروس كورونا.
وظهرت الطفلة في تقرير تلفزيوني للقناة حول كيفية قضاء الأسر بالباحة عيد الفطر المبارك، ثم طلب منها المذيع مصافحته لتجيبه الطفلة بـ: " لا " .
وسأل المذيع الطفلة حول سبب رفضها مصافحته، لترد عليه بشكل عفوي بأن السبب " كورونا ".
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