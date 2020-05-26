شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تصرف مفاجئ من طفلة بعدما مد مذيع يده لمصافحتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

فاجأت طفلة صغيرة بالباحة، مذيع القناة السعودية ، برفض طلبه لمصافحتها، بسبب تخوفها من فيروس كورونا

وظهرت الطفلة في تقرير تلفزيوني للقناة حول كيفية قضاء الأسر بالباحة عيد الفطر المبارك، ثم طلب منها المذيع مصافحته لتجيبه الطفلة بـ: " لا " .

وسأل المذيع الطفلة حول سبب رفضها مصافحته، لترد عليه بشكل عفوي بأن السبب " كورونا ".