شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوجه رسالة هامة: «لدينا خلل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وجه تطبيق توكلنا رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة، اليوم الأثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "عزيزي مستخدم تطبيق توكلنا.. نفيدكم بأنه حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداء من الساعة ١١:٣٠ ص هذا اليوم، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين".
وتابع:علما أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
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