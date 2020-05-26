الأرصاد تتوقع «طقس ثالث أيام العيد»: أمطار رعدية في 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الثلاثاء، (ثالث أيام عيد الفطر المبارك)؛ حيث تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

ووفق بيان «الأرصاد» يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، نجران، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة عسير كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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وبحسب «الأرصاد»، يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج

من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان برجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على معظم المناطق:

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