اقتصادي / الاتحاد الأفريقي يعتزم جمع مليون دولار لصندوق الاستجابة لـ "كوفيد-19" في ذكرى يوم أفريقيا



أديس أبابا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020م واس

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم أنه سيجمع مليون دولار أمريكي لفائدة صندوق الاستجابة لمرض فيروس

وأفاد بيان للاتحاد الأفريقي في يوم أفريقيا الذي يوافق يوم 25 مايو، أنه سيتم تشجيع جميع الأفارقة والمنتمين من أصل أفريقي وأصدقاء أفريقيا على التبرع للصندوق، مجددًا تأكيده على هدف تجميع مليون دولار لهذا اليوم.

ويهدف صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الاستجابة القارية للمرض وتخفيف تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والإنساني على السكان الأفارقة.

// انتهى //

03:36ت م

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أديس أبابا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020م واسأعلن الاتحاد الأفريقي اليوم أنه سيجمع مليون دولار أمريكي لفائدة صندوق الاستجابة لمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 57 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.وأفاد بيان للاتحاد الأفريقي في يوم أفريقيا الذي يوافق يوم 25 مايو، أنه سيتم تشجيع جميع الأفارقة والمنتمين من أصل أفريقي وأصدقاء أفريقيا على التبرع للصندوق، مجددًا تأكيده على هدف تجميع مليون دولار لهذا اليوم.ويهدف صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الاستجابة القارية للمرض وتخفيف تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والإنساني على السكان الأفارقة.// انتهى //03:36ت م0152

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