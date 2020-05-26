

داكار 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال مواطني بلاده إلى اليقظة في معركة التصدي لفيروس

وقال سال في خطاب بثه التلفزيون السنغالي أمس :"أدعوكم إلى اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس، وأنه بهذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية".

وسجلت السنغال 3130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 35 شخصًا وشفاء 1515 مصابًا.

// انتهى //

03:14ت م

0150



داكار 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسدعا الرئيس السنغالي ماكي سال مواطني بلاده إلى اليقظة في معركة التصدي لفيروس كورونا المستجد .وقال سال في خطاب بثه التلفزيون السنغالي أمس :"أدعوكم إلى اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس، وأنه بهذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية".وسجلت السنغال 3130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 35 شخصًا وشفاء 1515 مصابًا.// انتهى //03:14ت م0150

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس السنغالي يدعو مواطني بلاده إلى اليقظة في مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.