السعودية اليوم / جهود جبارة يبذلها رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم



بريدة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

يبذل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم جهودا جبارة مع مختلف قطاعات الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، و متابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول، بالإضافة إلى التعاون مع صحة المنطقة باستحداث نقاط فرز يتم من خلالها الكشف على المسافرين عبر المداخل الرئيسة لمدن ومحافظات منطقة القصيم .

حيث يتمحور دور القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم على إقامة نقاط التفتيش على جميع مداخل المنطقه وعلى الطرق المغطاه ، و مسح الطرق وفرض السيطرة الأمنية وتطبيق الأنظمة على المارة المخالفين لمنع التجول، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية والحرص على مبدأ التباعد والوقاية من مسببات مرض

كما تحرص القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم على متابعه تعليمات وزارة التجارة والتنسيق بشكل مستمر ، واستخدام برامج تقنية تساعد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، بالإضافة إلى تلقي البلاغات وسرعة تمريرها والرد على الاستفسارات والحرص على تقديم الخدمات الإنسانية ، ورفع التقارير بشكل مستمر عن الطرق و كثافة الحركة ومواقع نقاط المنع.

// انتهى //

02:00ت م

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بريدة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسيبذل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم جهودا جبارة مع مختلف قطاعات الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، و متابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول، بالإضافة إلى التعاون مع صحة المنطقة باستحداث نقاط فرز يتم من خلالها الكشف على المسافرين عبر المداخل الرئيسة لمدن ومحافظات منطقة القصيم .حيث يتمحور دور القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم على إقامة نقاط التفتيش على جميع مداخل المنطقه وعلى الطرق المغطاه ، و مسح الطرق وفرض السيطرة الأمنية وتطبيق الأنظمة على المارة المخالفين لمنع التجول، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية والحرص على مبدأ التباعد والوقاية من مسببات مرض كورونا ، و فحص جميع المحطات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة.كما تحرص القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم على متابعه تعليمات وزارة التجارة والتنسيق بشكل مستمر ، واستخدام برامج تقنية تساعد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، بالإضافة إلى تلقي البلاغات وسرعة تمريرها والرد على الاستفسارات والحرص على تقديم الخدمات الإنسانية ، ورفع التقارير بشكل مستمر عن الطرق و كثافة الحركة ومواقع نقاط المنع.// انتهى //02:00ت م0146

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