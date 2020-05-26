شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات «إثراء» تنثر الفرح في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء» 4 عربات، أطلق عليها مسمى قافلات الفرح، وتحمل عبارة «عيد إثراء معك في البيت»، جابت أحياء وشوارع الخبر والدمام والظهران أول ثلاثة أيام من عيد الفطر المبارك، واستهدفت 27 حيًا، وتبدأ القافلة في السير من الساعة 5 مساءً إلى 11 مساءً، وتسير بتنظيم من الجهات الأمنية.

وبيّن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء» أن فعاليات عيد «إثراء» تأتي امتدادًا لمبادرة «إثراء معك»، التي أطلقها المركز مؤخرًا، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار «كلنا مسؤول»، لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.

وأضاف إن قافلة الفرح جابت شوارع وأحياء محافظة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك، وثاني أيام عيد الفطر جابت شوارع وأحياء الدمام، وتجوب ثالث أيام عيد الفطر شوارع وأحياء محافظة الظهران، وتأتي هذه المبادرة لتشارك السكان عيدهم وفرحتهم في منازلهم، والالتزام بالبقاء في المنازل والإطلال على حركة القافلة من النوافذ.