شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات «إثراء» تنثر الفرح في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء» أن فعاليات عيد «إثراء» تأتي امتدادًا لمبادرة «إثراء معك»، التي أطلقها المركز مؤخرًا، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار «كلنا مسؤول»، لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.
وأضاف إن قافلة الفرح جابت شوارع وأحياء محافظة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك، وثاني أيام عيد الفطر جابت شوارع وأحياء الدمام، وتجوب ثالث أيام عيد الفطر شوارع وأحياء محافظة الظهران، وتأتي هذه المبادرة لتشارك السكان عيدهم وفرحتهم في منازلهم، والالتزام بالبقاء في المنازل والإطلال على حركة القافلة من النوافذ.
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