شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية طوال الشهرين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

تتراجع اليوم فرص الأمطار إلى حد الندرة، في شرق السعودية ومنطقة الخليج العربي، مع حلول مشارف فصل الصيف، وذلك وفقا لوجهة تقديرية في حسابات الأنواء، التي تستدل على انقطاع الغيث مع دخول منزلة الربيع الأخيرة، في الأواخر من شهر مايو.

وتوقع متابعون للحالة الجوية، أن تستمر العواصف الترابية خلال الشهرين المقبلين، ويعتمد ذلك على مدى تأثير منخفض الهند الموسمي، فيما تكون أحوال الطقس غير مختلفة مقارنة بالصيف الماضي، عدا احتمال درجات حرارة أقل من المعدل، وبحسب خبراء الطقس، تظل التنبؤات الاستباقية في خانة الافتراضات، كما أنّ أمطار الصيف على مرتفعات الجنوب، تتوقف على نسبة حرارة المياه السطحية للمحيط الهندي وبحر العرب.

وأوضح الباحث المختص بالفلك والمناخ، سلمان آل رمضان، أن أيام العيد ستنتهي بدون أمطار في المنطقة الشرقية والخليج، فيما تكون الرياح متقلبة الاتجاه مغبرة أحيانا، مبينا أن اليوم يتوافق مع موعد طالع البطين، وهو أول القيظ، وفي الغالب تكون الرياح الشمالية فيه شديدة، مع ازدياد الحرارة والسَموم، وهو من الفترات الجافة والخالية من الأمطار، وكانت مثل هذه الفترة في القديم موسما يشهد الإقبال على الغوص بحثا عن اللؤلؤ.

من جهتها، أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن هناك إمكانية لهطول أمطار رعدية اليوم، وتشمل مرتفعات نجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأشارت الأرصاد في تقريرها عن حالة طقس الثلاثاء، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ومتوقع أن يتخللها سحب رعدية ممطرة -بإذن الله- في بعض المواقع، وتكون مصحوبة برياح نشطة تكون مثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت إلى استمرار تأثير العوالق والأتربة المثارة، على مناطق الشرقية والرياض ونجران وحائل، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة عسير ومنطقتي مكة والمدينة، كما توقعت أن تكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/‏ساعة، وترتفع الأمواج من متر إلى مترين، وفي الخليج العربي، الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.