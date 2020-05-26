شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات «عن بعد» تحيي فرحة العيد بأحياء الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

اختفت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الأحياء، والتي كانت عادة سنوية، يجتمع فيها الأهالي وأبناء الحي، وينظمون فيها الفعاليات والأنشطة ابتهاجًا وفرحًا بالعيد، ولكن بعض الجهات فضلت أن تحتفل مع أبناء الأحياء، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

معايدات إلكترونية

وأكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء عبدالله فؤاد والإسكان وابن خلدون ومدينة العمال والمريكبات في الدمام عبدالله الريس، اختفاء مظاهر العيد هذا العام، بسبب فيروس «كورونا» المستجد. مضيفًا: «أحببنا مشاركة الأهالي هذا العيد بطريقة مختلفة، تعتمد على وسائل التواصل الإلكترونية، والاستفادة من التطبيقات الذكية».

وأشار إلى إرسال رسائل المعايدة من خلال تطبيق «واتساب»، أما لجنة تنمية الحزام الذهبي، فقامت بجمع مشاهد الفيديو الخاصة باحتفال أهالي الحي، ونشرها في «تويتر»، وأما لجنة التنمية بجي الجامعيين فكان التواصل عن طريق برنامج «زووم».

تفاعل مستمر

وأضاف الريس إن هناك أكثر من 60 ألف مشاهدة لحسابات لجنة حي عبدالله فؤاد خلال شهر رمضان، حيث تم استخدام وسائل التواصل بشكل مكثف، وكان لشهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة أجواء خاصة مع اللجنة، حيث اجتماعات الأهالي، والإفطار، والغبقات الرمضانية، وما يصاحبها من مسامرات اجتماعية وثقافية، وكذلك معايدة أهالي الحي وغيرها من مسابقات ومنافسات شبابية ونسائية هادفة ومتنوعة.

تجديد العطاء

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ونوه الريس بأن جائحة «كورونا» لم تمنع العطاء، بل جاءت لتجدد وتنوّع طريقة التنمية والعطاء، لا لتمنعها، فتم التأقلم وتطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجول، ونُفّذت عدة مشاريع رائدة منها برنامج «بريد رمضان»، الذي بلغ عدد متابعيه على حسابات اللجنة في وسائل التواصل الاجتماعي ما يزيد على 60 ألف مشاهدة، ويستهدف تحفيز الأهالي لاستثمار أوقاتهم بما ينفع في هذا الشهر الكريم عبر رسائل توعوية وإيمانية إلكترونية.

مسابقات تفاعلية

وذكرت مسؤولة فريق سريرة خير التطوعي منيفة الشمري، أن عيد هذا العام جاء مختلفًا، ما أجبر الجميع وكافة الجهات على صنع مهارات جديدة في التواصل في العيد. مضيفةً: «نظمنا برامج متنوعة عن بعد في أيام العيد بمسابقة حملت اسم «جانا العيد»، لقيت تجاوبًا من خلال منصات التواصل بخلاف ما كنا نقدمه في الأعوام السابقة، وهذا يشير إلى أن التنوع في التواصل والعمل على مشاركة أكبر قدر من أفراد المجتمع في الأعمال المجتمعية والخيرية عن بُعد».

أنشطة منزلية

وذكر الناشط الاجتماعي عامر العيسي أن اختلاف هذا العيد أحدث تغييرًا في سلوك الآخرين نحو صناعة الفرح، وتشكلت بطرق مختلفة، منها ما كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو باستحداث طرق منزلية، وأصبح أهل البيت يعملون ويتشاركون في مهام مخصصة، منها ممارسة الهوايات المنزلية من تزيين ومسابقات، ويبتكرون فعاليات مختلفة.

واختتم: «رغم الأزمة، إلا أننا استطعنا أن نعيش مع أهلنا بكل بهجة وسرور ونكون فعّالين وأن يكون المنزل عبارة عن قرية ومدينة من السعادة والجمال والاطمئنان والأمان لذلك فإن عيد هذا العام مختلف بكل المعايير».