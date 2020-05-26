شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: بدء مراحل العودة للأوضاع الطبيعية تدريجيا الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الالتزام بالإرشادات جعلنا أكثر جاهزية للتعامل مع الجائحة بإستراتيجية طويلة المدى

تقييم صحي دقيق للانتقال من مرحلة لأخرى ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة

دعم القيادة للقطاع الصحي أعطى الفرصة للسيطرة على وتيرة انتشار «كورونا»

كشف وزير الصحة د. توفيق الربيعة، عن وضع تصور مرحلي واضح للفترة القادمة في السيطرة على وتيرة انتشار فيروس «كورونا»، يعتمد على مؤشرين أولهما: القدرة الاستيعابية للحالات الحرجة، والثاني: سياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين في المجتمع، وننتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق، يمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة، وتبدأ هذه المراحل تدريجيا من يوم الخميس المقبل، وتتوسع لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.

وأضاف في كلمة له، أمس، إن العودة إلى الأوضاع الطبيعية تتطلب أن نكون جميعًا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاهتمام، واتباع الإرشادات الصحية، خصوصا للفئات الأكثر خطورة، من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والمصابين بأمراض تنفسية وضعف في المناعة، والذين نطلب منهم الاهتمام أكثر بأنفسهم ونطلب ممن حولهم مراعاتهم والاهتمام بهم.

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وأوضح د. الربيعة، أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للقطاع الصحي، وكل ما تم استثماره في هذا القطاع جعل القدرات الصحية والجاهزية في أفضل مستوياتها، وما تم اتخاذه من احترازات مبكرة، أعطانا الفرصة للسيطرة على وتيرة انتشار فيروس «كورونا» المستجد والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، كما مكننا من الحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات، وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي، خلال الفترة الماضية.

وقال: أهنئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بعد مضي خمسة أشهر من هذه الجائحة التي واجهت خلالها الأنظمة الصحية العالمية صعوبات كبيرة في التعامل معها. فقد أصبح المجتمع اليوم أكثر وعياً بهذا الفيروس وتطبيق آليات التباعد الاجتماعي فهي تجربة جديدة علينا جميعا.

وقال: نحن نفخر بالخبراء السعوديين في هذا المجال الذين يحظون بتقدير دولي، ونحن نعتمد على خبراتهم بعد الله في التعامل مع ذلك الفيروس، مشيرا إلى إن ما قامت به المملكة من استعدادات منذ الإعلان عن الجائحة، وأن الامتثال الذي وجدناه من المواطنين والمقيمين للإجراءات الاحترازية، كان له أثر كبير في انخفاض نسب الوفيات التي تعتبر من الأقل في العالم، وهنا أشكر وأقدر للمواطنين والمقيمين التزامهم ووعيهم واتباعهم لإرشادات التباعد الاجتماعي، والذي ساعدنا على أن نكون أكثر جاهزية للتعامل مع الجائحة بإستراتيجية طويلة المدى.

وقال: أرجو من الجميع تغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، وبالتزامنا معا سنصل إلى بر الأمان، من القلب الله يحفظكم.