شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طن تمور هدية المملكة لغينيا والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون د. حسين الدخيل الله خلال تسليمه المساعدات لحكومة غينيا نيابة عن المركز: وقعنا مع المسوؤلين في غينيا محضر تسليم 100 طن من التمور هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الغيني الصديق، وهو ما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بالذراع الإنساني للمملكة المتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تقدم من خلاله كل ما يحتاجه الإنسان، مؤكدا أن المملكة رغم ما أحدثته جائحة كورونا في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة فإنها لم تنس تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس.

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