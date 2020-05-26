شكرا لقرائتكم خبر عن التزام تام بمنع التجول الكلي أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يُسر وسهولة من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة حفاظًا على سلامة وصحة الجميع. وتم رصد «واس» التزامًا تامًا وتجاوبًا كاملًا من قِبَل المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق «توكلنا». وظهرت أحياء وشوارع وميادين محافظة الطائف خالية من حركة السيارات والمارة؛ الأمر الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل -إن شاء الله- تحقيق السلامة العامة.

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