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ضخ مليون لتر مياه لحجة والحديدة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر مايو تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة. وجرى خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م، ضخ 202,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 101,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 14 مايو إلى 20 مايو ضخ 337,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 393,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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