شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 9793 يمنيا في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع العيادات خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م 9793 شخصا لتلقي الخدمات الطبية المختلفة. وقد راجع قسم الرعاية التكاملية 2072 مستفيداً، وعيادة التحصين 7 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 288 فرداً، وعيادة الولادة 12 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 605 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 240 مريضًا. كما أجرى الفحص المخبري لـ 2227 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3280 فردًا، واستقبل قسم التنويم 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1037 شخصًا، وعيادة نقل الدم 15 مريضا.

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