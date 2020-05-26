شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم 55 طن تمور لسيراليون والان نبدء بالتفاصيل
وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيراليون وغينيا د. حسين الدخيل الله لدى تسليمه المساعدات نيابة عن المركز، شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ على دورهم المشهود في إيصال المساعدات الغذائية للفئات المستحقة في جمهورية سيراليون، منوها بالجهود المبذولة من الذراع الإنساني للمملكة مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المحتاجين بكافة أنحاء العالم، خاصة مع انتشار وباء كورونا المستجد في العديد من بلدان العالم، واصفا المركز بالنموذج الطيب الذي يحتذى به في العمل الإنساني.
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