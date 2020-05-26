اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان يسلم 55 طن تمور لسيراليون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم 55 طن تمور لسيراليون والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 55 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية سيراليون.

وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيراليون وغينيا د. حسين الدخيل الله لدى تسليمه المساعدات نيابة عن المركز، شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ على دورهم المشهود في إيصال المساعدات الغذائية للفئات المستحقة في جمهورية سيراليون، منوها بالجهود المبذولة من الذراع الإنساني للمملكة مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المحتاجين بكافة أنحاء العالم، خاصة مع انتشار وباء المستجد في العديد من بلدان العالم، واصفا المركز بالنموذج الطيب الذي يحتذى به في العمل الإنساني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يسلم 55 طن تمور لسيراليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا