شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: مقبلون على خير دائما هنأ منسوبي وزارة الدفاع بعيد الفطر عبر الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن القوات المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو ولي العهد وسمو نائب وزير الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد: مقبلون على خير دائما
هنأ منسوبي وزارة الدفاع بعيد الفطر عبر الاتصال المرئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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