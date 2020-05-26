شكرا لقرائتكم خبر عن صرف أدوية لـ 1174 مريضا في الجعدة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 15 مايو إلى 24 مايو 2020م، في قسم الطوارئ 457 مستفيدًا، وقسم الباطنية 239 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 110 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 212 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 578 مراجعا، فيما نفذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر والأشعة 275 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1،174 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 7 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 589 فردًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صرف أدوية لـ 1174 مريضا في الجعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.