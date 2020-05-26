شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 مطعما في جدة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها الرقابية في أول أيام عيد الفطر المبارك على محلات المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء. وأوضح وكيل الأمين للبلديات م. محمد الزهراني أن الأمانة قامت بجولات رقابية ميدانية أسفرت عن إغلاق 15 مطعماً لمخالفات، منها: عدم وجود رخصة وكذلك الذبح داخل المطعم وتدني مستوى النظافة وعدم وجود كروت صحية للعاملين وتراكم النفايات، إضافة لمصادرة 50 رأس غنم والتحفظ عليها. وأفاد الزهراني بأن الأمانة أغلقت المحلات المخالفة لتصحيح وضعها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، وإشعار محلات أخرى بالمخالفات، مؤكدا حرص أمانة جدة على تقديم خدماتها لسكان المحافظة بالرقابة على المحلات التجارية؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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