شكرا لقرائتكم خبر عن حلوى وهدايا لنزلاء سجون مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء د. إبراهيم الغامدي أن الاحتفالات مستمرة على مدى ثلاثة أيام، وتشمل توزيع الهدايا على النزلاء والنزيلات وذويهم بالتعاون مع البريد السعودي ومركز الأحياء بمنطقة مكة، بالإضافة إلى القطاعات العسكرية والأمنية في نقاط الفرز وللكادر الطبي بالمستشفيات، واحتفالات أون لاين لإدارة سجن بريمان.
وأضاف إنه جرى توزيع حلويات العيد على كافة سجون محافظات المنطقة، وسمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم ومعايدتهم هاتفيًا من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 مساءً.
وأكد أن ذلك يأتي إيمانًا من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء واستشعارًا لدورها في أمن المجتمع وسلامته، وتأصيلًا للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يُعدّ وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء.
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