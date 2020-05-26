اخبار السعوديه

مقاعد «حج» لمكافحي الجائحة في الميدان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاعد «حج» لمكافحي الجائحة في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن الحقباني عن إتاحة مقاعد حج مجانية للقادة والمسؤولين والميدانيين من منسوبي وزارة الصحة، والكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات الحكومية، والقيادات الأمنية الميدانية والأفراد بنقاط التفتيش والفرز، ومركز التنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء، والمتميزين من العاملين في الميدان؛ نظير جهودهم لمواجهة جائحة ، إضافة إلى دروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير، وبعض الهدايا العينية والقسائم الشرائية والخصومات الخاصة، وغيرها من هدايا وحوافز مختلفة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، تحت عنوان «نثمن جهودكم»، والتي تعد واحدة من 21 مبادرة يقوم بتنفيذها، وتندرج تحت مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضامنا مع حملة: «برا بمكة»، التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وتتمثل المبادرة في قيام وزارة الحج والعمرة و«المجلس التنسيقي» وقطاع حجاج الداخل، بتكريم من جندوا أنفسهم في ميادين العمل المختلفة لخدمة الوطن والمجتمع، وبذلوا جهودا مقدرة للتصدي لجائحة «كورونا» والحد من آثارها، من منسوبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والقطاع الخيري والتطوعي. وشمل التكريم، منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك بزيارة مقرهم بحي «النسيم»، وتقديم بعض الهدايا التذكارية والعينية لهم، وذلك نظير ما يبذلون من جهود لتطبيق قرار منع التجول.

كما قام وفد «المجلس التنسيقي» وقطاع حجاج الداخل، بزيارة لذوي الفقيد الراحل خالد الحسيني، الممارس الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، الذي وافته المنية مؤخرا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم التعازي لهم ومواساتهم، وتكريم الفقيد بمنحه نجمة العطاء الماسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاعد «حج» لمكافحي الجائحة في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا