شكرا لقرائتكم خبر عن مقاعد «حج» لمكافحي الجائحة في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن الحقباني عن إتاحة مقاعد حج مجانية للقادة والمسؤولين والميدانيين من منسوبي وزارة الصحة، والكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات الحكومية، والقيادات الأمنية الميدانية والأفراد بنقاط التفتيش والفرز، ومركز التنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء، والمتميزين من العاملين في الميدان؛ نظير جهودهم لمواجهة جائحة كورونا ، إضافة إلى دروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير، وبعض الهدايا العينية والقسائم الشرائية والخصومات الخاصة، وغيرها من هدايا وحوافز مختلفة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، تحت عنوان «نثمن جهودكم»، والتي تعد واحدة من 21 مبادرة يقوم بتنفيذها، وتندرج تحت مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضامنا مع حملة: «برا بمكة»، التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وتتمثل المبادرة في قيام وزارة الحج والعمرة و«المجلس التنسيقي» وقطاع حجاج الداخل، بتكريم من جندوا أنفسهم في ميادين العمل المختلفة لخدمة الوطن والمجتمع، وبذلوا جهودا مقدرة للتصدي لجائحة «كورونا» والحد من آثارها، من منسوبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والقطاع الخيري والتطوعي. وشمل التكريم، منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك بزيارة مقرهم بحي «النسيم»، وتقديم بعض الهدايا التذكارية والعينية لهم، وذلك نظير ما يبذلون من جهود لتطبيق قرار منع التجول.

كما قام وفد «المجلس التنسيقي» وقطاع حجاج الداخل، بزيارة لذوي الفقيد الراحل خالد الحسيني، الممارس الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، الذي وافته المنية مؤخرا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم التعازي لهم ومواساتهم، وتكريم الفقيد بمنحه نجمة العطاء الماسية.