شكرا لقرائتكم خبر عن مقاعد «حج» لمكافحي الجائحة في الميدان والان نبدء بالتفاصيل
وتتمثل المبادرة في قيام وزارة الحج والعمرة و«المجلس التنسيقي» وقطاع حجاج الداخل، بتكريم من جندوا أنفسهم في ميادين العمل المختلفة لخدمة الوطن والمجتمع، وبذلوا جهودا مقدرة للتصدي لجائحة «كورونا» والحد من آثارها، من منسوبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والقطاع الخيري والتطوعي. وشمل التكريم، منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك بزيارة مقرهم بحي «النسيم»، وتقديم بعض الهدايا التذكارية والعينية لهم، وذلك نظير ما يبذلون من جهود لتطبيق قرار منع التجول.
كما قام وفد «المجلس التنسيقي» وقطاع حجاج الداخل، بزيارة لذوي الفقيد الراحل خالد الحسيني، الممارس الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، الذي وافته المنية مؤخرا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم التعازي لهم ومواساتهم، وتكريم الفقيد بمنحه نجمة العطاء الماسية.
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