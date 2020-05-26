شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحياة صحية خلال البقاء بالمنزل والان نبدء بالتفاصيل

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي عبر منصتها التوعوية# عش بصحة [email protected] قدّمت من خلاله عديدا من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك باتباع نمط غذائي متوازن وتهيئة المعدة بشكل تدريجي، عبر البدء بكميات قليلة، وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لجميع أفراد الأسرة. وأكدت الصحة عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية، والسكريات والدهون والتي تؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن. تأتي هذه الأنشطة استكمالا للحملة التوعوية التي أطلقتها الصحة في رمضان، بالتعاون مع سابك؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لحياة صحية خلال البقاء بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.