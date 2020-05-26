نصائح لحياة صحية خلال البقاء بالمنزل

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وأكدت الصحة عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية، والسكريات والدهون والتي تؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن. تأتي هذه الأنشطة استكمالا للحملة التوعوية التي أطلقتها الصحة في رمضان، بالتعاون مع سابك؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.
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