شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تنهي الطوارئ المتعلقة بكوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

رفعت اليابان أمس حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا قبل الموعد المحدد بستة أيام. وأنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهما آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى. وتأتي هذه الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو.

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