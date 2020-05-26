شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يعايدون رجال الأمن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

عايد متطوعون بمحافظة الأحساء رجال الأمن ميدانيا، ضمن مبادرة «عيدنا معكم أجمل»، التي نظمها مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بالمحافظة بالتعاون مع جهات خاصة وبمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية بالصحة.

وأكد مدير مركز العمل التطوعي التابع للجمعية عزام الربيعة، أن المتطوعين عايدوا رجال الأمن ميدانيا في نقاط التفتيش الخاصة بمتابعة تطبيق إجراءات منع التجول الكامل داخل محافظة الأحساء.

ولفت أحد المشاركين في المبادرة ناصر العميرين، إلى توزيع الورود والحلويات وتقديم عبارات التهاني على رجال الشرطة تقديرا لدورهم في حفظ الأمن، وتطبيق منع التجول لمنع تفشي فيروس كورونا بالمحافظة.

وأوضح المشارك بالمبادرة زياد الشعيبي، أن «عيدنا معكم أجمل» تستهدف بشكل أساسي مشاركة الجهات التي لم تعرف معنى العيد بتفانيها في العمل فرحة العيد.