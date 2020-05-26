شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يعايدون رجال الأمن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير مركز العمل التطوعي التابع للجمعية عزام الربيعة، أن المتطوعين عايدوا رجال الأمن ميدانيا في نقاط التفتيش الخاصة بمتابعة تطبيق إجراءات منع التجول الكامل داخل محافظة الأحساء.
ولفت أحد المشاركين في المبادرة ناصر العميرين، إلى توزيع الورود والحلويات وتقديم عبارات التهاني على رجال الشرطة تقديرا لدورهم في حفظ الأمن، وتطبيق منع التجول لمنع تفشي فيروس كورونا بالمحافظة.
وأوضح المشارك بالمبادرة زياد الشعيبي، أن «عيدنا معكم أجمل» تستهدف بشكل أساسي مشاركة الجهات التي لم تعرف معنى العيد بتفانيها في العمل فرحة العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر متطوعون يعايدون رجال الأمن في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.