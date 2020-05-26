شكرا لقرائتكم خبر عن 6552 آلية تطهر 1126 موقعا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت حملات النظافة والإصحاح البيئي لأمانة المنطقة الشرقية في أول أيام عيد الفطر المبارك، عن تطهير 1126 موقعا، بمشاركة 6552 آلية ومعدة.

وسجلت الأمانة في اليوم نفسه، 52 مخالفة للمحلات داخل المراكز التجارية والمحلات المستثناة خلال أوقات منع التجول نتيجة عدم الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، جاء ذلك في 515 جولة صحية ضمن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن المخالفات تمثلت في 25 مخالفة داخل المراكز التجارية و27 مخالفة للمحلات المستثناة، ومخالفة واحدة لمساكن العمالة.

وأكدت استمرار الفرق الميدانية بتكثيف الحملات الرقابية خلال فترة العيد على تطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، داعيةً التواصل معها من خلال مركز ٩٤٠ في حال الرغبة بالإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة أو وجود أي استفسار أو ملاحظة.