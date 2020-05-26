، هكذا تجول راعيها .. انتشار كبير للإبل السائبة جنوب مكة ومطالب بالتدخل ،

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ناشد سكان مخططات جنوب مكة المكرمة، الجهات المختصة بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الإبل في مخططاتهم، معرضة أرواحهم للخطر.
وقال السكان في شكواهم، إن الإبل تسرح وتمرح في مخططاتهم دون حسيب أو رقيب، ما قد ينتج عنها حوادث مرورية دامية، خصوصًا على طريق إبراهيم الخليل الرابط بين حي الكعكية ومخططات جنوب مكة.
وأظهرت صورة وثقها مواطن، أحد رعاة الإبل من جنسية إفريقية وهو يتجول بمجموعة من الإبل داخل المخططات بشكل شبه يومي.
وطالبوا الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الإبل في مخططاتهم، ومحاسبة المتسببين وإلزام أصحابها بإبعادها عن المخططات والنطاق العمراني، على وجه السرعة.
هكذا تجول راعيها .. انتشار كبير للإبل السائبة جنوب مكة ومطالب بالتدخلعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-26
ناشد سكان مخططات جنوب مكة المكرمة، الجهات المختصة بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الإبل في مخططاتهم، معرضة أرواحهم للخطر.
وقال السكان في شكواهم، إن الإبل تسرح وتمرح في مخططاتهم دون حسيب أو رقيب، ما قد ينتج عنها حوادث مرورية دامية، خصوصًا على طريق إبراهيم الخليل الرابط بين حي الكعكية ومخططات جنوب مكة.
وأظهرت صورة وثقها مواطن، أحد رعاة الإبل من جنسية إفريقية وهو يتجول بمجموعة من الإبل داخل المخططات بشكل شبه يومي.
وطالبوا الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الإبل في مخططاتهم، ومحاسبة المتسببين وإلزام أصحابها بإبعادها عن المخططات والنطاق العمراني، على وجه السرعة.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
01:20 AM
مخاوف من تسببها في حوادث لا تحمد عقباها مع وجودها اليومي
ناشد سكان مخططات جنوب مكة المكرمة، الجهات المختصة بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الإبل في مخططاتهم، معرضة أرواحهم للخطر.
وقال السكان في شكواهم، إن الإبل تسرح وتمرح في مخططاتهم دون حسيب أو رقيب، ما قد ينتج عنها حوادث مرورية دامية، خصوصًا على طريق إبراهيم الخليل الرابط بين حي الكعكية ومخططات جنوب مكة.
وأظهرت صورة وثقها مواطن، أحد رعاة الإبل من جنسية إفريقية وهو يتجول بمجموعة من الإبل داخل المخططات بشكل شبه يومي.
وطالبوا الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الإبل في مخططاتهم، ومحاسبة المتسببين وإلزام أصحابها بإبعادها عن المخططات والنطاق العمراني، على وجه السرعة.
، هكذا تجول راعيها .. انتشار كبير للإبل السائبة جنوب مكة ومطالب بالتدخل ،
المصدر : الخليج 365
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