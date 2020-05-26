، الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة إلى متابعة تطبيق قرار منع التجوُّل ،

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تقف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والأدلة الجنائية جنبًا إلى جنب لتطبيق قرار منع التجول في شوارع وطرق العاصمة المقدسة لليوم الثاني من أيام العيد المبارك.
"الخليج 365" وثَّقت جانبًا من وجود رجال الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة في أكبر شوارع مخططات الشرائع، وتحديدًا شارع 64 المعروف بشارع المهندس عمر قاضي، وأصبحت مهامها متشعبة من ميدان وقوع الجريمة، وكشف أدق التفاصيل في الحوادث الجنائية، التي ينطلق منها أول خيوط كشف الجريمة، إلى تطبيق قرار منع التجول.
وتمركَّز رجال الأدلة الجنائية في الشارع الرئيسي مستوقفين أي مركبة تمرُّ عبر النقطة للتأكد من استثنائها، والسماح لقائدها بحرية التنقل في أوقات المنع.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 01:21 AM
"الخليج 365" وثَّقت تمركزهم بالشوارع الرئيسة لمتابعة وضبط المركبات المخالفةالأدلة الجنائية من مسرح الجريمة إلى متابعة تطبيق قرار منع التجوُّل
تقف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والأدلة الجنائية جنبًا إلى جنب لتطبيق قرار منع التجول في شوارع وطرق العاصمة المقدسة لليوم الثاني من أيام العيد المبارك.
"الخليج 365" وثَّقت جانبًا من وجود رجال الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة في أكبر شوارع مخططات الشرائع، وتحديدًا شارع 64 المعروف بشارع المهندس عمر قاضي، وأصبحت مهامها متشعبة من ميدان وقوع الجريمة، وكشف أدق التفاصيل في الحوادث الجنائية، التي ينطلق منها أول خيوط كشف الجريمة، إلى تطبيق قرار منع التجول.
وتمركَّز رجال الأدلة الجنائية في الشارع الرئيسي مستوقفين أي مركبة تمرُّ عبر النقطة للتأكد من استثنائها، والسماح لقائدها بحرية التنقل في أوقات المنع.
، الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة إلى متابعة تطبيق قرار منع التجوُّل ،
المصدر : الخليج 365
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